Suspensão de autorizações só criaria mais imigrantes ilegais, diz Mariana Mortágua

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, critica a proposta do Chega de suspender as autorizações de residência até que estejam resolvidas todas as situações em atraso na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Mariana Mortágua considera que suspender as autorizações de residência irá criar “mais imigrantes indocumentados, ou seja, mais imigrantes irregulares”, uma vez que “as pessoas que estão a chegar a Portugal" fazem-no "porque há trabalho”.

“A agricultura continua a precisar deles, o turismo continua a precisar deles, o setor dos cuidados, os lares, os restaurantes continuam a precisar deles”, lembra Mariana Mortágua.

A líder bloquista considera que a proposta do Chega de suspender as autorizações de residência, “é uma não resposta” para os problemas na Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

A coordenadora do BE lembra a proposta apresentada pelo partido de criação de “uma estrutura de missão, para que seja possível regularizar todos os processos pendentes”.

Mariana Mortágua falava ao lado de Catarina Martins numa ação de campanha para as europeias no Mercado do Bolhão, no Porto.

A cabeça de lista do partido às eleições de 9 de junho também lembrou que, desde 2019, o BE propõe que haja uma estrutura de missão para resolver os problemas com a legalização de imigrantes. Catarina Martins diz ser "de uma enorme irresponsabilidade que isto não tenha sido feito”, pelos partidos que estiveram e estão no Governo.