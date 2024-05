PS usa “extremismos como bengala política”, acusa Bugalho

Veja também:

O Partido Socialista usa os “extremismos como bengala política”, acusou esta quinta-feira, na Guarda, o cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho.



O antigo comentador político considera que o PS é, atualmente, um partido que não se define e que está sempre ao lado dos extremistas, primeiro à esquerda e agora mais à direita.

“Mas é sempre com os extremos, à direita ou à esquerda. É isto que sobra ao Partido Socialista. Não é o extremismo como prática política, são os extremismos como bengala política”, acusa Sebastião Bugalho no quarto dia de campanha para as eleições europeias de 9 de junho.

Depois de Marta Temido, agora as críticas e os ataques do candidato da AD estendem-se ao Partido Socialista.

No dia em que se ficou a saber que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar na próxima semana ao lado de Sebastião Bugalho no Porto, a dúvida do candidato.

“O PS tem que se decidir. Ou Ursula von der Leyen teve um ótimo mandato de cinco anos e só temos a dizer bem ou então é cúmplice da extrema-direita putinista e temos a dizer mal. Qual é o PS?”, atirou o candidato da coligação AD.