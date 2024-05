Montenegro promete novidades sobre AIMA e aconselha oposição a ter "mais pedalada"

O presidente do PSD e primeiro-ministro prometeu esta sexta-feira novidades sobre a situação da AIMA para a próxima semana e aconselhou a oposição a ter "mais pedalada" para acompanhar o Governo.

Luís Montenegro juntou-se hoje pela segunda vez à campanha da AD para as europeias, em Santa Maria da Feira, e foi questionado pelos jornalistas, num contacto de rua antes de um comício, sobre os problemas registados com a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) e o pedido do Chega para suspender a regularização de migrantes.

"Na próxima semana teremos novidades sobre isso", disse, apenas.

O líder do PSD e do Governo escusou-se a comentar diretamente os avisos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a possibilidade de uma crise política e se está preocupado com a estabilidade.

"Eu estou preocupado em governar, já se disse que o Governo não fazia nada, agora diz-se que faz muito. É caso para dizer, aqui numa terra de ciclismo, que a oposição não tem tido pedalada para acompanhar o Governo", disse.

Montenegro reiterou que, ao contrário do que muitos dizem, o Governo não está a acelerar devido às eleições europeias de 9 de junho.

"Não se cansem já, se não tem de vir o carro vassoura buscar alguns", aconselhou.