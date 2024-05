Montenegro acusa oposição de não ter pedalada para o Governo e quer Bugalho de "amarela" a 9 de junho

Em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, Luís Montenegro lembrou que esta é uma terra de ciclismo e a foi a partir daí que usou a terminologia das bicicletas para falar da política e da oposição.

“Boa prova Sebastião, bom resultado, é hora do sprint, dá tudo no sprint, ganha a eleição connosco, vamos ganhar esta eleição e vamos continuar a transformar o país”, disse o primeiro-ministro e líder do PSD.

Ao fim de uma semana de campanha para as europeias, Luís Montenegro está mais otimista e acredita que a Aliança Democrática (AD) pode festejar a quinta vitória eleitoral no próximo dia 9 de junho.

“Eu quero daqui dizer que, quer estejamos em linha reta, quer estejamos para 'sprintar' numa meta volante, quer estejamos a trepar uma montanha, nós vamos sempre dar tudo”, disse no comício ao início da noite em Santa Maria da Feira.

“Quem quiser acompanhar a nossa pedalada, também tem de dar ao pedal. Quem quiser estar na assistência a mandar uns piropos a quem pedala muito, continua na assistência e nós continuaremos a pedalar”, concluiu Luís Montenegro.

No comício, o primeiro-ministro deu o exemplo de algumas medidas que o Governo já tomou e garantiu que no que toca à lista de espera para cirurgias há uma prioridade para as doenças oncológicas.

“Dentro da recuperação das listas de espera, nós vamos levar o contador a zero no caso das doenças oncológicas. Todos sabemos que, se há área onde não podemos pactuar com atrasos, é a oncologia”, afirmou o primeiro-ministro.

Montenegro deu ainda o exemplo do anúncio da localização do novo aeroporto de lisboa como mais uma medida, que por pouco, não vai inaugurar.

“Não sou eu como primeiro-ministro que tenciono inaugurar o aeroporto Luís de Camões. Enfim… vai ser assim mais ou menos no limite, daqui a dez anos”, referiu o primeiro-ministro.