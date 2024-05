Marcelo avisa que número de migrantes por regularizar não pode tornar-se "uma bola de neve"

O Presidente da República alerta que é importante garantir que o número de migrantes por regularizar em Portugal não se torne numa "bola de neve".

Aos jornalistas, esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "é evidente para todos" que o assunto já está a ser acompanhado com atenção há muito tempo e "a solução vai depender muito da capacidade de recuperar o tempo perdido" por parte do Governo.

O chefe de Estado português não quis comentar a situação atual da Agência de Integração da Migração e Asilo (AIMA), mas deixou um aviso: "Convém que não fique um número tal que a certa altura seja uma bola de neve".

Questionado sobre o seu apelo para um consenso à volta do próximo Orçamento do Estado, Marcelo ironizou que "esta é a pior altura para falar nisso", devido à campanha eleitoral para as Europeias.

"Os partidos têm de disputar votos. Competem mais do que dialogam. Há mais vida para além das Europeias. Há mais dias, semanas e mese", apontou, por outro lado.

O Presidente da República antecipa uma série de medidas a votar no Parlamento e que o Governo vai tomar e voltou a apelar a que haja um entendimento, ao estilo do que houve entre Marcelo e António Guterres, no final dos anos 90.