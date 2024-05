Livre defende que a AIMA também precisa de um plano de urgência

O cabeça de lista do Livre às Europeias defende que a Agência de Integração da Migração e Asilo (AIMA) também precisa de um plano de urgência, à semelhança do setor da Saúde.

Esta sexta-feira, aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha em Braga, Francisco Paupério lamentou que o Governo não tenha feito do assunto uma prioridade.

O candidato realça que há 400 mil pessoas em lista de espera e que a falta de funcionários poderá agravar o problema.

"Não são pessoas que estão aqui ilegalmente. Estão aqui legalmente, precisam é dos seus documentos para trabalhar muitas vezes", refere.

O cabeça de lista do Livre avisa que a falta de resposta pode contribuir para casos de sem abrigo e ao aproveitamento da situação por parte da extrema-direita.

Francisco Paupério apontou, ainda, o dedo à falta de coerência dos candidatos da direita com as suas respetivas famílias políticas no Parlamento Europeu.

"Os partidos mais à direita vão dar-se muito mal. São contrários às posições dos grupos políticos dos quais se encontram. O Chega é pró-Ucrânia, mas estão numa família pró-russa", exemplifica, contrastando com o Livre, que diz estar em consenso com a família d'Os Verdes.