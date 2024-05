Cotrim sobre Bugalho. "Não percebe de economia"

O autocarro da Iniciativa Liberal parou, esta sexta-feira, na primeira empresa desde que começou a campanha. A escolhida foi a DRT — uma fábrica de moldes em Leiria. O candidato da Iniciativa Liberal quer moldar a economia europeia e lamenta que mais nenhum partido se interesse por empresas. "Alguém tem que estar do lado destas empresas que fazem andar a economia em Portugal e que muito beneficiariam se a economia europeia também andasse", disse Cotrim de Figueiredo. "Olho para as restantes candidaturas e não vejo ninguém a falar em nome das empresas, nem a AD. Aliás, nos debates, foi claro que Sebastião Bugalho não percebe o suficiente de economia para ajudar estas empresas", disse.

João Cotrim de Figueiredo recorda que o crescimento económico é o objetivo do partido.

O mercado único existe há 40 anos e mudou muito nos últimos 15, a União Bancária não está feita, o mercado único mercado de capitais não está feito, o mercado único de energia não está feito, o mercado de transportes... Portanto, tudo isto são coisas que, especialmente para um país da dimensão e localização geográfica de Portugal, fazem toda a diferença", começou por dizer o candidato da Iniciativa Liberal.

Na sua opinião, deve haver no Parlamento Europeu um eurodeputado que traga estes temas a debate.

Sobre os fundos europeus, o candidato da Iniciativa Liberal volta a defender que não estão a ser bem aplicados. "Desde a adesão à Comunidade Económica Europeia, há 40 e tal anos, Portugal recebeu 16 mil milhões de euros e ninguém percebe muito bem como é que eles foram utilizados", defende.

João Cotrim de Figueiredo esteve reunido cerca de 30 minutos com os responsáveis da DRT, em Leiria, e seguiu depois para uma visita à fábrica de moldes e injeção de plásticos. Pelo caminho, foram poucos os trabalhadores com quem se cruzou: era uma sexta-feira entre um feriado e o fim de semana.

Ainda assim, trocou algumas ideias com os funcionários que indicaram como única dificuldade dar resposta, por vezes, ao elevado número de encomendas. O candidato da Iniciativa Liberal ainda "sujou" as mãos e viu como é que se molda plástico.

Sem querer entrar em picardias com a CDU, que o acusa de ver as pessoas como cifrões, a farpa do dia lançada pelo candidato da Iniciativa Liberal foi a falta de interesse dos outros candidatos pelas empresas portuguesas.