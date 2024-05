Chega acredita que criação da AIMA foi um "falhanço em toda a linha"

André Ventura considera que a criação da Agência de Integração da Migração e Asilo (AIMA) foi um "falhanço em toda a linha".

No dia em que o semanário "Expresso" avança que há uma debandada de uma centena de trabalhadores da agência, o líder do Chega culpa o Governo do PS pela extinção do SEF.

No entanto, também diz que é um fracasso do Governo atual, porque "ainda não conseguiu resolver este problema".

"Marta Temido devia assumir responsabilidade, porque o Governo dela foi quem criou esta agência", critica, ainda.

Já o cabeça de lista do Chega às europeias também ataca o anterior Governo socialista.

António Tânger Correa acusa o Executivo de António Costa de ter contratado uma empresa privada que detém o monopólio dos processos para obter vistos para Portugal.

"Foi uma coisa que eu sempre recusei. É evidente que o resultado está à vista. Contratos de trabalho falsos, vistos falsos, etc", aponta.