Catarina quer Caixa Geral de Depósitos a baixar prestações da casa

No dia em que se soube que a taxa de inflação voltou a subir, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às europeias defendeu ser esta a altura de aliviar as prestações que os portugueses pagam pelo crédito à habitação.

Catarina Martins repetiu o apelo: “a Caixa Geral de Depósitos que baixe os juros das prestações das casas”.

A candidata diz que esta é “uma política que é possível, tanto ponto de vista nacional como europeu e é urgente”.

Catarina Martins destacou, ainda, que “a inflação na Zona Euro, a inflação subjacente, está em valores que estão alinhados com o mandato do Banco Central Europeu, pelo que não há nenhuma razão para o BCE não baixar as taxas de referência”. Por isso, diz “deve fazê-lo o mais cedo possível e de uma forma significativa”.