Socialista Carlos Zorrinho defende “cedências”. "Boas políticas imigração, mas com controlo de fronteiras"

O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho defende a necessidade de controlo de fronteiras por causa da imigração e admite a necessidade de “cedências”.



A ideia foi defendida numa ação de campanha para as eleições europeias, em Évora, com a cabeça de lista, Marta Temido, e o líder do PS, Pedro Nuno Santos.

“Boas políticas imigração, mas com controlo de fronteiras. Se nós quisermos boas políticas de imigração, mas sem controlo de fronteiras, as pessoas vão desconfiar e não vão sentir-se seguras”, declarou Carlos Zorrinho.

“Estas pequenas cedências, são cedências para a vitória maior. E eu acho que não é uma cedência. Eu nunca me convenci que a segurança é uma coisa de direita. Nós temos que conquistar a batalha da segurança para a esquerda”, sublinhou o eurodeputado que não integra a lista de candidatos às eleições de 9 de fevereiro.