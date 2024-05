Sobe a temperatura e críticas à direita no Bloco de Esquerda

Veja também:

O calor aumentou e as críticas à direita também. Num primeiro comício ao ar livre, em Coimbra, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias considerou a atitude de Sebastião Bugalho, da AD, um “euro cinismo”. Catarina Martins dá o exemplo da proposta do candidato da AD para a habitação. “Sebastião Bugalho apresentou a ideia de colocar o direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais e sabem que mais? O Bloco de Esquerda também apresenta essa ideia. Sabem qual é a diferença? É que AD quer pôr a habitação na Carta dos Direitos Fundamentais e tirar do Orçamento do Estado e a isso chama-se euro cinismo”, diz a candidata do BE.

A antiga líder bloquista lançou ainda críticas às novas medidas económicas europeias. Considera que as regras da governação económica vão dar mais flexibilidade ao Conselho Europeu e permitir que “a União Europeia possa decidir o que quiser”, o que na sua perspetiva “é um ataque às nossas escolhas democráticas”. Catarina Martins acusa por isso o PS, Aliança Democrática e Iniciativa Liberal de tirarem poder de decisão a Portugal. “Foi uma eurodeputada do Partido Socialista português que andou a negociar esta proposta com a direita tradicional, onde estão PSD e CDS e com grupos dos Liberais, que mesmo não estando no Parlamento Europeu, João Cotrim Figueiredo já explicou no debate a oito que é ótimo. É muito bom ver a aliança enorme entre PS, PSD e IL: todos de acordo que Portugal não possa escolher investir na sua saúde, na sua educação, na sua habitação”, ironizou.

Catarina Martins fez uma viagem sobre regras económicas europeias que vigoraram desde a troika à pandemia e defende que a Europa “tem de ser de vida boa”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda estabeleceu o compromisso com as dezenas de participantes no comício de continuar o trabalho de Miguel Portas e Marisa Matias. “Continuamos o mesmo compromisso com a mesma força, com a mesma determinação e sei que quem votou em Miguel Portas não se arrependeu. Quem votou nas listas encabeçadas por Marisa Matias não se arrependeu e posso dar a garantia de que sei a gigantesca tarefa que tenho”, afirmou.

Entre o número reduzido de participantes, estava José Manuel Pureza, que foi deputado pelo Bloco de Esquerda e é atualmente o último nome da lista de candidatos a Estrasburgo. Aliás, Catarina Martins de forma irónica insistiu que o objetivo “é só um, eleger José Manuel Pureza”.