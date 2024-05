Santana Lopes garante que o futuro político de Bugalho "está escrito"

O antigo líder do PSD acredita numa vitória da AD nas europeias do próximo dia 9 de junho, porque, ao contrário do que é tradição, desta vez os portugueses não vão castigar o Governo de Luís Montenegro.

O antigo primeiro-ministro, que entrou para o Governo com 29 anos, mais um do que Sebastião Bugalho, tem a certeza que o candidato vai ter um grande futuro político.

O candidato da AD comentava aos jornalistas a preocupação manifestada pelo Presidente da República, que avisou para a necessidade de aprovar o Orçamento do Estado. Sebastião diz que está também preocupado.

“Partilho das preocupações do senhor Presidente da República em relação à estabilidade política, mas isso tem sido uma preocupação constante desde o início do seu mandato”, “o povo português é convidado a sinalizar esse voto na estabilidade política, esse voto em não voltar para trás”, nas eleições do próximo dia 9 de junho.

O encontro com Santana Lopes acontece na praia da Cova Gala, onde a erosão costeira é muito acentuada. O autarca explica os projetos que estão em curso que são financiados com fundos europeus.

O candidato que já disse que a Europa não pode ser um multibanco, avisa agora que o próximo mandato do Parlamento Europeu vai negociar o último quadro financeiro plurianual e vai trabalhar para garantir verbas para proteger a orla costeira.

“Temos de proteger verbas para Portugal para proteger a orla costeira e para garantir que todas as transições são respeitadoras não só do ambiente, mas também das comunidades portuguesas”, referiu Sebastião Bugalho aos jornalistas.

Para o PS, as europeias são para despachar quem não “deu provas”

Depois do primeiro-ministro, e do secretário de Estado da Administração Interna, esta quinta-feira foi a vez de outro membro do Governo participar na campanha.

António Leitão Amaro, ministro da Presidência, que tem a tutela das migrações, questionou no almoço, em Coimbra, se a lista do PS serve para “despachar” para Bruxelas as ministras que no seu entender tiveram uma má prestação no Governo.

“A eleição europeia é um caminho para despachar quem não conseguiu dar provas em solo nacional”, questionou o ministro, referindo-se a Marta Temido na saúde e Ana Catarina Mendes nas migrações.

Uma referência às migrações no dia em que a campanha visitou o centro para as migrações do Fundão. Funciona no antigo seminário e acolhe nesta altura cerca de 250 pessoas, tendo capacidade para 500. O centro é gerido pela autarquia, e acolhe migrantes que são trabalhadores temporários, recebeu nos últimos tempos os timorenses e os refugiados de guerra, primeiro da síria, depois do Afeganistão e por ultimo da Ucrânia.