PAN quer um estatuto de proteção para os rios

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defende a criação de um estatuto especial de proteção para os rios. Um instrumento para assegurar a manutenção da biodiversidade e para tornar os cursos de água mais convidativos.



A ideia foi lançada durante uma ação de campanha para as europeias na Reserva Natural Local do Estuário do Douro, em Gaia. Um local onde é preciso, na opinião de Pedro Fidalgo Marques, "preservar espécies como a borboleta de risca branca, a abelha europeia, que é fundamental para a polinização, e a garça-real”.

Assim, o cabeça de lista do PAN assume o desafio de, caso seja eleito, trabalhar para “garantir que no Conselho Europeu, a lei do restauro avance para proteger a biodiversidade e para que a estratégia para a biodiversidade não tenha recuos”.

Uma tarefa que poderá ser mais complicada com uma eventual configuração do novo Parlamento Europeu com maior peso da direita radical.