Iniciativa Liberal. Tréguas com o BE e "nim" a Von der Leyen

Ao quarto dia de campanha para as eleições europeias de 9 de junho, a Iniciativa Liberal (IL) apostou tudo na rua.

O contacto com a população começou em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, com a promessa do cabeça de lista do partido às europeias, João Cotrim Figueiredo, de mais Europa e “um ponto final” nas tricas de campanha.

“São, sobretudo, as picardias, algumas delas até envolvendo a Iniciativa Liberal”, reconheceu. “Vou pôr ponto final a isso. Não vou voltar a falar de picardias”, garantiu o candidato ao Parlamento Europeu depois de um arranque de campanha marcado pela troca de acusações com a bloquista Catarina Martins a quem acusou de "sonsice" na posição em relação à Ucrânia.

E foi com o pretexto de não alimentar polémicas que Cotrim Figueiredo se recusou, esta quinta-feira, a responder a João Oliveira. O candidato da CDU às europeias acusou a IL de defender a recolha de dados biométricos de imigrantes como forma de controlo. O liberal preferiu não responder.

“É mais uma daquelas coisas que classifiquei como picardias”, apontou durante uma ação de campanha em Matosinhos. “O entendimento sobre as migrações já foi repetido por mim várias vezes durante a campanha, inclui absolutamente nada disso, portanto prefiro ficar por aqui”, rematou o candidato dando o assunto por terminado.