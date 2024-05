"Foi despropositado". Raimundo critica Marcelo por apelar a consensos sobre o Orçamento

Veja também:

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, considera “despropositado” o apelo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de um consenso que permita a aprovação do Orçamento do Estado para 2025.

No discurso feito no Jardim Público de Beja, perante mais de uma centena de pessoas, sem mencionar o Presidente da República, Paulo Raimundo considerou que têm sido os sucessivos entendimentos entre PS e PSD que têm conduzido a uma degradação das condições de vida no país.

Mais tarde, em declarações aos jornalistas, questionado pela Renascença sobre se não tinha gostado de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, o líder comunista disse ter achado “um bocadinho despropositado”.

“Aquilo que tem desgraçado a nossa vida são os consensos entre o PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega”, reforçou à margem de uma ação de campanha para as eleições europeias de 9 de junho.

Já sobre o partido de André Ventura, Raimundo considerou que “está a marimbar-se para a imigração. O Chega quer manter esta conversa, potenciando até a imigração ilegal, porque a imigração ilegal é a melhor forma de puxar para baixo direitos dos trabalhadores ilegais, primeiro, e depois vêm os outros”, atirou Paulo Raimundo.