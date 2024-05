Europeias: Voto na estabilidade é o voto na AD, defende Bugalho

"Partilho das preocupações do senhor Presidente da República em relação à estabilidade política, mas isso tem sido uma preocupação constante desde o início do seu mandato", acrescentou Sebastião Bugalho. .

O candidato da AD comentava aos jornalistas a preocupação manifestada quarta-feira, em Santa Maria da Feira, pelo Presidente da Republica, que alertou para a importância de garantir a viabilização do próximo Orçamento do Estado para manter o equilíbrio das contas públicas e apelou ao diálogo entre o Governo e a oposição. .

Nestes cinco anos será debatido no Parlamento Europeu o último quadro financeiro plurianual antes do novo alargamento e, no seu entender, devem ser conseguidas verbas para Portugal "proteger a orla costeira e para garantir que todas as transições são respeitadoras não só do ambiente, mas também das comunidades portuguesas".

À semelhança do antigo líder do PSD Pedro Santana Lopes, que hoje lhe manifestou o seu apoio na Figueira da Foz, Sebastião Bugalho mostrou-se apreensivo com o futuro do projeto europeu.

"Quando a Europa é invadida por um país estrangeiro militarmente, o projeto europeu fica em causa. Quando os extremismos à direita e à esquerda ameaçam os partidos fundadores das democracias, como é o caso da AD, a Europa está em causa", sublinhou.