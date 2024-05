CDU avisa PS e AD que insistirem em "guerras de alecrim e manjerona" é contributo para abstenção

Veja também:

O cabeça de lista da CDU às eleições para o Parlamento Europeu avisou esta quinta-feira o PS e a AD que "insistirem em guerras de alecrim e manjerona é o melhor contributo que podem dar" para a abstenção.

Em declarações aos jornalistas na Associação Africana, no Seixal, onde teve esta quinta-feira um encontro com imigrantes em Portugal, João Oliveira foi questionado sobre as trocas de acusações entre os cabeças de lista do PS e da AD sobre imaturidade e irresponsabilidade.

"Se tiverem verdadeiramente apostados em que haja uma grande taxa de abstenção, que as pessoas se desinteressem das eleições, de facto insistirem nessas guerras de alecrim e manjerona é o melhor contributo que podem dar", respondeu João Oliveira.

O candidato da CDU garantiu que a coligação vai fazer o contrário e "procurará contrariar a abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu discutindo o que está em causa, os aspetos concretos da vida das pessoas".

"Portanto, não entraremos nessas guerras de alecrim e manjerona em que o PS e a AD estão entretidos", garantiu.

João Oliveira disse ainda não ficar espantado com estas trocas de acusações entre PS e AD.

"Têm responsabilidades tão pesadas às suas costas, pelas decisões que têm tomado no Parlamento Europeu contra os interesses do povo e do país, que não me espanta que queiram desviar a campanha eleitoral para questões secundárias", afirmou.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se em 09 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.