Marinha das Ondas: “Há muita paz e todas as religiões”, diz migrante

Zay chegou a Portugal em 2018 e dos portugueses diz não ter razão de queixa. Vive na freguesia de Marinha das Ondas, Figueira da Foz, e é em português que nos dá os bons dias. Ali, naquela freguesia, “há muita paz e todas as religiões”. O resultado é um ambiente quase familiar entre, já que “o comportamento é como de irmãos e de irmãs”.

O único senão, lamenta o nepalês, é a demora para renovar o título de residência. “Esperamos muito tempo: cinco, seis meses. Quando chega já perdeu a validade”, conta-nos Zay.

O migrante é um dos mais de 60 alunos do projeto “Aprender português” desenvolvido pela Cáritas, em parceria com a Junta de Freguesia de Marinha das Ondas, e que ocupa uma antiga escola primária. Um projeto que não vai ficar por ali.

O autarca, José Alberto Souza adianta que “em breve” vão abrir “uma oficina de profissões” e “alugar algumas terras para que os migrantes possam trabalhar”.

“É este tipo de integração que queremos fazer com os migrantes. Eles também sentem que estamos do lado deles”, aponta o presidente de junta que, garante, até ao momento, não houve qualquer caso de insegurança. “Felizmente as coisas têm sido boas de ambas as partes.”

José Alberto Souza já perdeu a noção de quantos migrantes tem a comunidade. O certo é que são 12 nacionalidades, sobretudo, da Ásia.

É mão de obra que chegou para a indústria, para a agricultura e gestão florestal, mas também, para “dar vida” à freguesia, reconhece Hermínia Pedrosa, proprietária do café da aldeia. “Eles sentem-se bem e não dão problemas. Trouxeram outra vida à freguesia , senão estava morta, parada”, ressalva Hermínia Pedrosa que, questionada sobre se os emigrantes são bem-vindos, garante que, por ela, sim.