Marcelo apela a consenso nas contas públicas e pede viabilização do orçamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou esta quarta-feira ao "consenso e equilíbrio das contas publicas", reiterando que o recado "é para todos" os partidos e que todos têm a "responsabilidade de dialogar".

"Apelo ao consenso e equilíbrio das contas publicas e viabilização do OE para 2025", afirmou em declarações aos jornalistas à margem da conferência "Millennium Talks COTEC Inovation Summit", que decorreu no Europarque, em Santa Maria da Feira.

"A viabilização do orçamento implica diálogo. Quando não há uma maioria todos têm de dialogar, não são só aqueles que não estão no Governo. Quem está no Governo também tem a responsabilidade de dialogar", acrescentou.

Marcelo relembrou ainda que, há 30 anos, enquanto líder da oposição, com António Guterres como primeiro-ministro, tiveram "longas reuniões para viabilizar três orçamentos".

"O Governo cedeu numas coisas, a oposição cedeu noutras. Em democracia é assim", acrescentou, reiterando que "o Orçamento, mais do que tudo o resto, implica o diálogo entre todos os partidos".

No seu discurso, perante uma plateia de empresários e gestores, o Presidente da República disse que viu com "júbilo nacional" a recente aprovação do Orçamento nos Açores, esperando que o mesmo aconteça com o Orçamento da Madeira e com o orçamento nacional.



Já questionado sobre a situação na Madeira, o Presidente da República afirmou "a existência de uma maioria disponível para ajustar ou negociar um orçamento", ou seja, "esse orçamento pode estar mais próximo do que longínquo", relembrando que o "Representante da República para a Região Autónoma da Madeira" ia tomar a decisão esta quarta-feira sobre a solução governativa para a região, depois de ter ouvido na terça-feira as cinco forças partidárias.