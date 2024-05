Jovens simulam eleições europeias em escola de Gondomar

Têm 16 e 17 anos e votam nas eleições europeias a 3 de junho. Trata-se de uma simulação das eleições ao Parlamento Europeu que acontece na escola secundária de Rio Tinto, em Gondomar, no âmbito do projeto “Votar Claro” e que vai replicar as condições em tudo semelhantes ao ato eleitoral de dia 9 junho.

“O boletim e a ordem dos partidos vai ser a mesma. A diferença é que só vão votar os alunos de 16 e 17 anos. Depois dos votos contados vamos simular como seria o Parlamento Europeu só com os votos dos jovens”, explica Simão Martins, da organização do projeto que já fez a experiência nas últimas legislativas.

Na simulação das eleições antecipadas de março, “não houve uma vitória, mas um empate entre o Bloco de Esquerda e o Chega”, conta-nos o estudante.

O objetivo, adianta Idalina Marques, é “incentivar os jovens a votarem e a fazê-lo e para que, no futuro, o façam de forma consciente e responsável”.

“Queremos explicar aos jovens que votar é um direito essencial. É isso que vai definir se têm emprego ou, por exemplo, ensino publico”, aponta a jovem.

Para isso, há debates entre os candidatos, promovidos em ambiente escolar. Tudo para a promoção da “literacia política” dos estudantes, resume João Ferreira, outro dos jovens envolvidos no projeto.

Para o estudante de 17 anos a existência do projeto revela, por si, que o “voto poderia ser alargado aos jovens de 16 anos”.

“Defendo isso [voto aos 16 anos] pela existência de jovens que, como nós, revelam o interesse e o civismo de participarem em iniciativas de literacia de voto”.

O projeto “Votar Claro” nasceu em 2021 na secundária de Rio Rinto, em Gondomar. Hoje, a iniciativa está implementada em mais sete escolas do concelho e na Secundária Clara de Resende no Porto.