Bugalho quer pedido de desculpas de Marta Temido sobre Zelensky

O cabeça de lista da AD às eleições europeias espera um pedido de desculpas de Marta Temido, depois de a candidata do PS lhe ter chamado imaturo.

No debate da RTP, esta terça-feira, Sebastião Bugalho disse que o dia era de festa para a democracia portuguesa devido à presença em Portugal de Volodymyr Zelensky e Marta Temido apelidou-o de imaturo.

Esta manhã, numa ação de campanha, em Setúbal, Bugalho manteve que ontem foi mesmo um dia de festa e lamentou a afirmação de Temido.

“Só lamento que a candidata Marta Temido tenha considerado uma imaturidade o momento em que eu disse que devíamos festejar o facto de ele [Zelensky] estar em Portugal, no dia em que o líder do seu partido disse que devíamos comemorar a vitória ucraniana”, disse.

“Como eu tenho a certeza que doutora Marta Temido não queria chamar imaturo ao doutor Pedro Nuno Santos continuo à espera do pedido de desculpas dela”, acrescentou.

O candidato da AD diz-se orgulhoso do apoio que Portugal dá à Ucrânia, afirmando que estará “cada vez mais feliz quanto mais próxima da vitória estiver a Ucrânia e isso é consensual”.

“Não vale a pena que os nossos adversários tentem criar falsas polémicas porque não têm programa para responder ao nosso”, rematou o assunto.

O PS não tem programa para a Europa, deixou o país sem médicos de família. Esta foi uma das queixas mais ouvidas esta manhã no mercado do Livramento, em Setúbal, com Sebastião Bugalho a prometer mudar o cenário.