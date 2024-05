BE associa extrema-direita a Putin e pede que se “aprenda com as crianças”

No total, no agrupamento que tem a escola como sede estudam 300 alunos migrantes de mais de 20 nacionalidades, explica Sandra Vicente, diretora da escola: “Desde há dois anos começámos a receber mais paquistaneses, marroquinos, do Bangladesh, meia dúzia de ucranianos e russos”.

A candidata do Bloco de Esquerda começou o terceiro dia de campanha a bater o pé ao som do "Hino da Alegria", tocado pela banda de professores, alunos e auxiliares da escola E B 2,3 do Monte da Caparica. A visita à escola não chega ao acaso, mas sim por trabalhar a questão da inclusão.

“Ao longo do tempo tivemos vários momentos destes em que houve processos que revelaram as ligações e o financiamento da extrema-direita por Vladimir Putin”, disse a candidata do Bloco de Esquerda, que considera que “o maior perigo para a segurança da União Europeia é a extrema-direita, porque a extrema-direita é Vladimir Putin”, afirmou.

As buscas no Parlamento Europeu marcaram o terceiro e mais quente dia da campanha, até agora. Em causa uma alegada interferência na instituição europeia do regime russo. Catarina Martins diz que nem é necessário conhecer os resultados das buscas.

Depois de alguns minutos, Catarina Martins foi conhecer o projeto "Sementes" que consiste na construção de bancos decorados pelos alunos para os jardins da escola e que recebeu fundos do PRR através de uma colaboração com a autarquia local. A diretora da escola referiu, várias vezes, que tudo era possível devido aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

A inclusão dos alunos não se centra apenas nas crianças que chegam do estrangeiro, mas também dos alunos que sofrem com patologias, como autismo por exemplo. Para esses a escola criou uma sala sensorial. Com uma luz azul e um ambiente que faz lembrar o oceano de fundo toca uma versão do tema do filme “A pequena sereia”.

A diretora diz que, mais do que as aulas de Português Língua Não Materna, a cooperação entre os alunos é o que mais contribui para a inclusão dos alunos.

Depois de ouvir queixas dos alunos sobre os computadores e as falhas de internet, a cabeça de lista do BE chamou à atenção da deputada Joana Mortágua para tomar nota dos problemas.

Apesar de ter dado autógrafos nos braços dos adolescentes, Catarina Martins visitou a escola para dar o exemplo aos outros partidos sobre a questão de inclusão e a abertura da Europa para todos. “Acho que era bom aprender com as crianças. Há quem faça tudo para dividir as pessoas e para fazer com que cresça o medo, insegurança e ódio usando argumentos falsos o que vemos é que numa escola com crianças tão diversas, com deficiência e diversas línguas .. as crianças sabem que são iguais”, sublinhou.

A atriz e candidata ao Parlamento Europeu

A história de Catarina Martins começou no teatro e a candidata ao Parlamento Europeu colocou o "pin" da cultura na agenda, com uma visita à companhia de teatro "O Bando", em Palmela. À chegada, recebeu um livro e um fronha para a almofada vermelha com a frase: "quem adormece em democracia, acorda em ditadura".