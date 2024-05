As seis horas de Zelensky em Lisboa. "Sinto que os portugueses acreditam no futuro da Ucrânia"

Volodymyr Zelensky esteve cerca de seis horas em Portugal esta terça-feira. A visita rápida fez parte de uma digressão a Espanha e também à Bélgica, onde foram assinados acordos bilaterais de ajuda à Ucrânia.

O Presidente ucraniano encontrou-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, para assinar um desses acordos de cooperação na segurança com Portugal. O acordo compromete Portugal durante dez anos e inclui 126 milhões de euros em apoio militar em 2024 e "apoio militar adicional para a Ucrânia, incluindo aquele a acordar no quadro da União Europeia, da NATO" e outras organizações.

O acordo assinado em São Bento, entre Montenegro e Zelensky, tem um horizonte de dez anos e prevê que “Portugal contribuirá com apoio militar adicional para a Ucrânia, incluindo aquele a acordar no quadro da União Europeia, da NATO e de outros fóruns internacionais relevantes”.



O apoio português inclui o "apoio estrutural à reforma do setor de defesa", o treino de forças de segurança e defesa ucranianas e apoio para responder a ameaças híbridas, além de "apoio médico" para o tratamento e reabilitação de pessoal das forças de defesa e equipamento industrial "através de cooperação industrial".