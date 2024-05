Volt quer decisões sobre pedidos de migração e asilo num máximo de três meses

O cabeça-de-lista do Volt às eleições europeias defende que o processamento de pedidos de asilo e imigração deve ter um prazo máximo de três meses e que os requerentes devem ser acompanhados e acolhidos durante esse período.

No segundo dia de campanha eleitoral para as eleições ao Parlamento Europeu - que se realizam, em Portugal, no dia 9 de junho -, Duarte Costa foi ouvir as histórias de candidatos a migrantes e asilo "alojados" em tendas no largo da igreja dos Anjos, em Lisboa.

"O que eu aprendi com estas histórias, que são muito importantes e também muito comoventes, é que precisamos de ter um processamento de pedidos de asilo e de imigração mais rápidos", afirmou, sublinhando que o partido quer que o processo não ultrapasse, em nenhum dos Estados-membros da União Europeia, o prazo máximo de três meses.

Duarte Costa defende ainda que, durante esse prazo de espera, "haja um acompanhamento social e psicológico das pessoas" e que "se arranjem soluções para que as pessoas estejam numa situação regularizada e não, assim, na rua".

Durante as conversas que o candidato teve com migrantes e requerentes de asilo a viver no largo da igreja dos Anjos, muitos contaram não ter documentos e, por isso, não conseguirem trabalho, ou terem, mas serem preteridos por não apresentarem morada fixa, sendo que todos consideraram estar "a morrer à espera".

Sublinhando que os migrantes são vitais para a riqueza da cultura e para o crescimento da economia, Duarte Costa adiantou que quer aprofundar no Parlamento Europeu o chamado "Talent Pool".

"É uma proposta que já foi aprovada neste mandato e que nós queremos aprofundar e implementar, em que duas entidades, um trabalhador e uma empresa na Europa, procuram um "match"", referiu.