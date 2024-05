Representante da República recebe partidos na Madeira

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, recebe esta terça-feira os partidos eleitos nas legislativas regionais antecipadas de domingo para “proceder à nomeação do presidente do XV Governo Regional”.

O juiz conselheiro vai ouvir as cinco forças partidárias que elegeram deputados por ordem crescente de representação: PAN, IL, CDS-PP, Chega, JPP, PS e PSD.

No domingo, o PSD de Miguel Albuquerque, que voltou a vencer as legislativas regionais e elegeu 19 deputados, ficando a cinco parlamentares da maioria absoluta, disse estar disponível para assegurar um “governo de estabilidade”.

Já na segunda-feira, o PS e o JPP, que somam 20 parlamentares, anunciaram que vão apresentar ao representante da República na Madeira “uma solução de governo conjunta” e disseram estar disponíveis para dialogar com os partidos eleitos no domingo, à exceção do PSD e do Chega, “de modo a construir um apoio parlamentar mais robusto”.

Segundo os resultados divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD obteve 49.103 votos (36,13%), tendo alcançado 19 deputados. Em segundo lugar, o PS conseguiu 11 eleitos, seguindo-se o JPP com nove, o Chega com quatro, o CDS-PP com dois e a IL e o PAN com um deputado cada.

A comissão política do PSD/Madeira tem também uma reunião marcada para hoje, com declarações à comunicação social previstas para as 18h30.