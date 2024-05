Madeira. Ventura garante que não vai permitir Governo de esquerda

O líder do Chega garante que não vai permitir que seja formado um Governo de esquerda na Região Autónoma da Madeira.

Durante a campanha do partido para as Europeias, que esta terça-feira passa por Olhão, no Algarve, André Ventura mantém o "não é não" a Miguel Albuquerque, mas critica a esquerda que já anunciou que quer formar uma solução governativa.

"Por um lado, é um profundo desconhecimento da política parlamentar da região. Por outro, a JPP e o PS juntos não têm maioria no Parlamento regional", aponta.

Ainda assim, André Ventura não afasta a possibilidade de viabilizar um orçamento regional e assume que queria que o Chega tivesse conseguido um resultado melhor.

O líder do partido diz que "não ficou frustrado" com o resultado, contudo refere que "queria mais" e que o resultado aquém das expectativas é da sua responsabilidade.

Ao lado do líder do Chega esteve António Tânger Correa, cabeça de lista do partido às europeias.

Em terra de pescadores, o antigo embaixador defende uma mudança nas cotas das pescas e critca os limites da União Europeia.