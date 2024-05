João Oliveira espera que visita de Zelensky sirva para trabalhar "uma solução de paz"

O cabeça de lista da CDU às eleições europeias, João Oliveira, espera que a visita de Volodymyr Zelensky a Portugal sirva para o Governo trabalhar numa solução para a paz.

“Espero, sinceramente, que esta visita possa constituir uma oportunidade para que o Governo português possa clarificar e afirmar a sua disponibilidade e a sua perspetiva de intervenção política e diplomática, para que se encontre uma urgente solução que trave a guerra, assegure uma solução de paz na Ucrânia e uma solução de segurança coletiva para toda a Europa”, disse João Oliveira.

Segundo o candidato da CDU, “é isso que, verdadeiramente, o povo ucraniano precisa e é disso que precisam todos os povos da Europa e até para lá da Europa”.

Referindo que nos últimos dias se ouviu falar “em F16, em mais armas, noutro tipo de armas, e mais capacidades militares”, o candidato da CDU alertou que “tudo contribui para a continuação da guerra, para a utilização do povo ucraniano como carne para canhão, e para a formação de uma perspetiva de escalada onde já se fala inclusivamente na possibilidade de utilização de armas para atacar o território russo”.

João Oliveira lembrou ainda notícias recentes que davam conta da utilização de “um míssil contra instalações nucleares críticas”, para dizer que “há quem esteja a falar com uma ligeireza e com um grau de irresponsabilidade absoluta a propósito da guerra, como se não estivesse a falar de envolvimento de países com capacidade nuclear em confronto”.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realiza esta terça-feira à tarde uma visita a Portugal, em que será recebido pelo chefe de Estado e pelo primeiro-ministro e assinará de um acordo de cooperação bilateral para dez anos.

Segundo uma nota divulgada na segunda-feira pela Presidência da República Portuguesa e pelo gabinete do primeiro-ministro, trata-se de uma “visita de trabalho” com o objetivo de “aprofundar as excelentes relações entre os dois estados, com enfoque particular no reforço da cooperação no domínio da segurança e defesa”.