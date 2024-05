Iniciativa Liberal. "É preciso que a Europa se fortaleça para dissuadir qualquer outro tirano"

Ao mesmo tempo que o Presidente ucraniano viajava para Portugal, João Cotrim de Figueiredo chamou elementos do partido e da sociedade civil para um almoço junto a um campo de golfe em Lisboa. O ponto central seriam as propostas para a economia europeia, mas Volodymyr Zelensky acabou por ser um dos temas prioritários, com o candidato da Iniciativa Liberal às europeias de 9 de junho a indicar que tem a preocupação de “não deixar os ucranianos numa situação em que não possam decidir o seu próprio destino”.

“É preciso auxílio na atual guerra e é preciso que a Europa se fortaleça para dissuadir qualquer tentação futura de qualquer outro tirano, outro autoritário coloque acima dos interesses do povo, as suas preocupações e ambições pessoas”, disse o cabeça de lista da IL.

Já antes do almoço que juntou pouco mais de 70 pessoas, João Cotrim Figueiredo confirmou que tentou um encontro com Volodymyr Zelensky. “Não foi possível confirmar, se acabarmos por não conseguir ligar farei questão de lhe ligar diretamente”, garantiu o candidato da IL ao Parlamento Europeu.

Atento à visita do Presidente da Ucrânia, João Cotrim Figueiredo sublinhou que há muito que Portugal pode oferecer em questões diplomáticas e políticas. O candidato da IL e antigo presidente do partido disse que “a família dos liberais está na primeira linha na inclusão do partido de Zelensky no Partido Liberal europeu como espécie de antecâmara daquilo que pode ser a adesão da Ucrânia na Europa“. Cotrim Figueiredo diz que essa é uma forma de “perceber que partidos democráticos estão do lado da Ucrânia sem mas... e sem desde que ... e sem condicionar o apoio a decisões que a Ucrânia deve tomar livremente”.

Depois do almoço que Cotrim Figueiredo diz não ser de campanha, o gestor e candidato liberal falou sobre economia, sublinhando que é necessário gerar recursos financeiros porque é o crescimento económico que gera oportunidades para se pagar cada vez melhor aos europeus. O candidato liberal realçou que a Europa foi ultrapassada pelos Estados Unidos em PIB per capita e que a maior preocupação dos liberais é fazer com que no futuro se diga que a Europa é um espaço de liberdade e prosperidade.