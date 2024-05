Europeias. Leonor Beleza considera Bugalho “um bom candidato”

Há uma semana Sebastião Bugalho garantia que ia fazer a campanha como independente e ia exercer “o mandato da forma mais independente possível”. Foi esta a resposta que deu na entrevista à Renascença quando questionado sobre se ponderava inscrever-se num partido.

Ontem em Évora, no comício, o primeiro-ministro elogiava a escolha que fez para cabeça de lista às eleições europeias, apontava o facto de Sebastião Bugalho ser jovem e independente, deixando no ar que seria por pouco tempo.

“Ele é independente, logo veremos por quanto tempo”, lançou o líder do PSD.

Esta manhã no final da visita à Fundação Champalimaud acompanhado pela militante social-democrata Leonor Beleza, Sebastião Bugalho contornou sempre a pergunta para não responder à provocação do primeiro-ministro. O cabeça de lista diz que não viu naquelas palavras qualquer desafio para assinar a ficha de militante do PSD.

“O único desafio que o primeiro-ministro me fez foi ter o melhor resultado possível nas eleições. Estou mais do que empenhado em cumprir”, respondeu aos jornalistas.

Quem acredita que o cabeça de lista da AD é um bom candidato às eleições europeias é a militante do PSD Leonor Beleza. A ex-ministra da saúde de Cavaco Silva fez questão de separar as águas dizendo que estava ali como presidente da Fundação Champalimaud mas, perante a insistência dos jornalistas, admitiu: "a Maria Leonor acha que é um bom candidato.” Sebastião Bugalho fica feliz por ter o apoio de alguém com o percurso de Leonor Beleza.

Em dia de debate na televisão com os oito candidatos dos partidos com assento parlamentar a agenda de campanha ficou reduzida a esta ação de campanha na Fundação Champalimaud. O candidato visitou vários espaços dedicados ao tratamento do cancro do pâncreas. Uma sala que parece a primeira classe de uma cabine de avião, com várias cápsulas onde os doentes têm privacidade e conforto quando recebem os tratamentos de quimioterapia.

Há ainda várias salas de blocos operatórios, mas que não estão ainda a funcionar porque não têm autorização por parte da Entidade Reguladora da Saúde.

“O processo ainda não está terminado. Está a demorar um bocadinho mais do que suporíamos. Temos as coisas prontas para começarem a funcionar dois dias depois do licenciamento”, assegurou Leonor Beleza aos jornalistas.

Sebastião Bugalho considera que a fundação é “um exemplo do espírito da candidatura da AD”.

“Com esta visita, ficamos a sentir-nos cada vez mais europeístas, porque este é um projeto que salva-vidas”, disse Bugalho, lembrando que a União Europeia é o maior financiador externo da Fundação, onde todos os dias trabalham médicos e cientistas de várias nacionalidades e que recebe donativos de várias famílias europeias.

“A União Europeia é o maior financiador externo da Fundação. Todos os dias se salvam vidas, não só graças à inovação que é feita aqui, mas também devido à Europa que está aqui”, sublinhou o cabeça de lista da AD às eleições europeias de 9 de junho.