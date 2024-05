Cotrim Figueiredo agradece "baliza aberta" aos adversários e reforça apoio à Ucrânia

Na véspera da visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Portugal, o candidato da IL às europeias não deixou dúvidas sobre o posicionamento do partido relativamente ao apoio à Ucrânia. Depois de uma palavra de apreço à luta do povo ucraniano, João Cotrim Figueiredo reforçou que o apoio do partido à Ucrânia “não depende se o país quer ou não aderir à União Europeia, se quer ou não aderir à NATO”, o candidato liberal afirmou que “o apoio só acaba quando a Ucrânia for dona do seu destino”.