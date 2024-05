Chega volta a falhar debate da rádio: Tânger Corrêa não vai estar

O cabeça de lista do Chega às eleições europeias, António Tânger Corrêa, não vai marcar presença no debate da rádio com todos os candidatos, que se realiza na próxima segunda-feira.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte oficial do partido, que alega "motivos de agenda" para não estar no debate.

Segundo a agenda do partido, neste dia o antigo embaixador e vice-presidente do Chega vai estar durante a tarde em Mem-Martins, distrito de Lisboa. Todos os partidos com lugares na Assembleia da República foram convidados, e todos, à exceção do Chega vão marcar presença.

O debate da rádio vai ser transmitido em todas as rádios nacionais (Renascença, Antena 1, Rádio Observador e TSF) na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, a partir das 9h da manhã.

Já em março, na altura da campanha para as eleições legislativas, André Ventura não marcou presença no debate da rádio frente aos restantes candidatos dos partidos com representação parlamentar.