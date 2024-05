Chega quer superar “epifenómeno” ao vencer europeias e Tânger procura “momentos Ventura”

Não será demais dizer que jogam em casa: no segundo dia da campanha o Chega foi até ao Algarve - o distrito tornado "Venturistão" em que o partido conseguiu maior percentagem de votos nas últimas legislativas -, e foi acarinhado pelas pessoas com que se cruzou.

“Ventura, ninguém te quer mais do que Olhão”, grita um dos homens presentes, que leva uma bandeira do Chega ao ombro. Tânger Correa vai com André Ventura ao lado nesta arruada, mas o cabeça de lista às europeias está sempre em segundo plano.

Na frente e com a destreza de quem já conhece as campanhas, Ventura é que entra nas lojas, distribui beijinhos, abraços e contacta com a população. No mercado de Olhão, Tânger Corrêa vai tentando soltar-se mas este não é claramente o terreno a que o antigo embaixador se habituou.

Até é tema nas declarações à comunicação social. Aos jornalistas, Tânger Corrêa reconhece que o reconhecimento público que tem é nitidamente inferior ao de Marta Temido (PS) - que se tornou a face do combate à pandemia - e ao de Sebastião Bugalho (AD) – que entrou durante largos meses em casa dos portugueses nos espaços de comentário que mantinha em horário nobre nas televisões.

Agora quer tornar-se mais parecido com o líder do seu partido: “Tenho tido vários momentos André Ventura, em que as pessoas se chegam ao pé de mim sem me conhecer de lado nenhum”, explica aos jornalistas à entrada do mercado de Olhão.