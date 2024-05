Caso das gémeas. Partidos querem ouvir Marcelo e filho, Marta Temido e Lacerda Sales

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o filho Nuno Rebelo de Sousa, a ex-ministra da Saúde Marta Temido e a atual, Ana Paula Martins, são algumas das personalidades que os partidos querem ouvir no âmbito da comissão de inquérito ao caso das gémeas.

De acordo com o pedido entregue na comissão parlamentar de inquérito, o PS solicitou a audição de 14 pessoas, entre as quais Nuno Rebelo de Sousa, o ex-secretário de Estado António Lacerda Sales e a atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, na qualidade de antiga presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

O grupo parlamentar também solicita as audições à ex-secretária pessoal do Gabinete do secretário de Estado da Saúde Carla Silva, do ex-presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte Daniel Ferro, do presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, e da presidente do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), Filomena Rosa.

O PS quer ainda ouvir a médica que acompanhou as crianças, Teresa Moreno, o coordenador da unidade de Neuropediatria do CHULN, António Levy Gomes, o ex-diretor clínico do CHULN Luís Pinheiro, a diretora do Departamento de Pediatria do CHULN, Ana Isabel Lopes, o técnico de auditoria interna responsável pela elaboração do relatório de auditoria do CHULN, o fisioterapeuta Miguel Gonçalves e o especialista em reabilitação respiratória John Bach, este último por escrito.

O PSD propôs hoje chamar à comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas os antigos ministros socialistas Marta Temido e Manuel Pizarro, além do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa.

Na lista de 20 nomes do PSD constam ainda Lacerda Sales, a sua então secretária, e o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro primeiro-ministro António Costa à data dos acontecimentos, Francisco André.

O Chega propõe a audição do Presidente da República, de Marta Temido, da atual ministra Ana Paula Martins, bem como os pais das crianças.



O BE quer ouvir na comissão de inquérito ao caso das gémeas o Presidente da República, o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, além da ex-ministra da Saúde Marta Temido e do ex-secretário de Estado António Lacerda Sales.

De acordo com o pedido que já foi entregue à comissão parlamentar de inquérito, e ao qual a Lusa teve acesso, o Bloco requereu a audição de mais de 20 entidades e personalidades.

Por seu lado, o PCP quer chamar ao parlamento o presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Rui Santos Ivo, a única audição que requereu no âmbito da comissão de inquérito ao caso das gémeas com atrofia muscular espinal tratadas no Hospital de Santa Maria.



O partido justifica-a com “a necessidade de apuramento de factos relacionados com a autorização excecional do medicamento Zolgensma, a negociação do seu preço e comparticipação”.



[notícia atualizada às 20h00]