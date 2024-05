PS e JPP anunciam acordo para tentar formar governo na Madeira

O PS elegeu 11 deputados e o JPP conseguiu nove assentos no parlamento regional da Madeira. Neste cenário, os dois partidos avançam com um entendimento para tentar formar governo e afastar o PSD do poder, ao fim de 48 anos.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa conjunta com o socialista Paulo Cafôfo e Élvio Sousa do JPP, um dos vencedores das eleições de domingo .

O PS e o Juntos pelo Povo (JPP) anunciaram esta segunda-feira um acordo pós-eleitoral na Madeira, para tentar formar um novo Governo na região autónoma com o apoio do PAN, CDS e Iniciativa Liberal.

“O PS Madeira e o JPP tiveram mais votos e mais deputados que o PSD nestas eleições. Assim, decidimos formalizar uma declaração de princípios para, em primeiro lugar, encetar diálogo com os partidos com representação parlamentar eleitos, à exceção do PSD e do Chega, de modo a construir o apoio parlamentar mais robusto”, afirmou Paulo Cafôfo.



Socialistas e Juntos pelo Povo garantem que "não vão viabilizar qualquer solução governativa apresentada pelo PSD".

Os dois partidos comprometem-se em "apresentar solução de governo conjunta ao representante da República na região autónoma da Madeira que permita nomear um governo regional apresentado pelos nossos partidos", disse o líder do PS Madeira.

Esta aliança pretende tomar posse perante a assembleia e apresentar o programa de governo regional. "O entendimento prevê a responsabilidade de apresentar solução parlamentar que forme um novo governo regional com um programa que resposta aos anseios e problemas e necessidades da população", disse Paulo Cafôfo.

"48 anos de poder do PSD fazem deste um partido esgotado e sem resposta, tiveram o pior resultado de sempre e não conseguem formar uma maioria. Precisamos de alternância partidária essencial para que tenhamos democracia saudável."