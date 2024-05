Pedro Nuno Santos: "Governa quem conseguir apresentar uma maioria" na Madeira

VEJA TAMBÉM:

"À direita é confusão no plano nacional e na Madeira", afirmou este domingo o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no rescaldo das eleições na região autónoma.

O PSD, de Miguel Albuquerque, venceu mas ficou a cinco deputados da maioria absoluta e vai agora encetar negociações com outras forças partidárias. O Chega já disse que não vai negociar com Albuquerque e o PS ficou em segundo lugar, com 11 deputados.



"Nós vemos na Madeira o que vemos no plano nacional, uma direita que, apesar de maioritária, não é capaz de construir uma solução de Governo. À direita é confusão no plano nacional e também na Madeira", afirmou Pedro Nuno Santos, numa conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa.

O líder nacional do Partido Socialista garante que não se vai "imiscuir" nas soluções de Governo na Madeira e que respeita a autonomia, mas diz que quem conseguir uma maioria governa.

"Nunca é bom estarmos sistematicamente em eleições, mas tem que haver estabilidade. Em matéria de eleições regionais como nas eleições legislativas, governa quem consegue ter uma maioria. Não vou fazer nenhum juízo sobre que maioria pode ser construída na Madeira, agora, governa quem conseguir apresentar uma maioria", defende Pedro Nuno Santos.



O secretário-geral socialista afirma que "o PS continua a ser uma força política incontornável na vida democrática na Madeira" e que "o PSD tem nestas eleições, apesar da vitória, o seu pior resultado de sempre".

Pedro Nuno Santos espera que seja possível "encontrar neste quadro parlamentar fragmentado uma solução de governabilidade que consiga permitir alguma estabilidade política".