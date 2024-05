Europeias. Primeiro debate televisivo foi o mais visto

O primeiro debate televisivo, entre a AD, PS, IL e Livre, transmitido pela SIC, foi o mais visto dos seis debates a quatro, com uma audiência média de 852.000 telespetadores e um "share" de 17,3%, segundo a Universal McCann.

"Com todos os debates a quatro, entre os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República já realizados, o debate que deu início às hostilidades foi o mais visto", indicou hoje, em comunicado, a Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands, que está a monitorizar as audiências dos debates televisivos.

O debate em causa, transmitido pela SIC e moderado por Clara de Sousa, que opôs Sebastião Bugalho (AD), Marta Temido (PS), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre), teve uma audiência média de 852.000 telespetadores, com um "share" de 17,3%.

Segue-se o debate com os representantes da CDU (João Oliveira), Livre (Francisco Paupério), Chega (António Tânger Corrêa) e IL (João Cotrim de Figueiredo), transmitido também pela SIC, com uma audiência média de 788.000 espetadores e 16,9% de "share".

A finalizar o pódio ficou o debate entre os candidatos do PS (Marta Temido), AD (Sebastião Bugalho), Bloco de Esquerda (Catarina Martins) e PAN (Pedro Fidalgo Marques), transmitido pela TVI, com audiência média de 674.000 telespetadores e 16,6% de "share".

"No final da segunda semana de debates e com todos os debates a quatro já realizados é possível verificar um aumento do interesse dos portugueses nos debates transmitidos, face aos debates de 2019", destacou.

Nas últimas eleições europeias (2019), três debates ultrapassaram a média de 500.000 telespetadores. Já nos debates para as europeias de 2024, cinco debates ultrapassaram este número.

Contudo, a Universal McCann lembrou que em 2019 os debates foram "duelos entre os partidos com assento parlamentar".

No total, realizaram-se 15 debates e cinco destes tiveram transmissão em canal aberto (RTP1, SIC e TVI).

Os canais generalistas transmitiram apenas o início dos debates, passando depois para os respetivos canais de informação (RTP3, SIC Notícias e TVI24).

Esta análise da Universal McCann /IPG Mediabrands Insight conta com dados da CAEM/Gfk.

As eleições para o Parlamento Europeu decorrem entre 06 e 09 de junho.

Em Portugal, as eleições terão lugar no dia 09 de junho.