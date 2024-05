Europeias. Conheça a agenda dos partidos para o primeiro dia de campanha

A campanha oficial para as eleições europeias inicia-se esta segunda-feira com a maior parte dos partidos concentrados em Lisboa, com a exceção da AD, PS e Chega, que dedicarão o dia a distritos a sul do Tejo.

Na sua primeira ação de campanha, o cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho, vai ter um dia preenchido, com cinco ações no sul do país. O candidato vai começar o dia no Algarve, com iniciativas em Olhão e Faro, dedicadas às pescas e migrações, seguindo depois para o Alentejo, com paragens em Moura e Reguengos de Monsaraz, antes de terminar o dia em Évora, onde também vai estar o presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.



O Chega também estará no Algarve e no Alentejo, começando o dia com uma arruada em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja, seguindo depois para Albufeira, onde fará outro desfile pelo centro da cidade.

A comitiva do PS terá o dia mais intenso entre todos os partidos, também ele a sul do Tejo e unicamente no distrito de Setúbal. A cabeça de lista, Marta Temido, vai arrancar o dia logo às 7h30, com um contacto com a população em Cacilhas, e só terminará às 20h30, com um comício em Almada, que também contará com uma intervenção do líder socialista, Pedro Nuno Santos.

O Bloco de Esquerda (BE) começa mais a norte com com uma visita à feira semanal de Espinho, no distrito de Aveiro, mas logo depois parte para Lisboa, com duas iniciativas no concelho de Loures, que inclui um jantar-comício em Sacavém.

Os restantes partidos começam a campanha em Lisboa. A Iniciativa Liberal (IL) vai começar a campanha com ações no centro da capital: o cabeça de lista do partido, João Cotrim de Figueiredo, vai participar numa ação no Campo Pequeno de manhã e terminará o dia com um jantar-comício no Beato, no qual também vai participar o líder, Rui Rocha.

Também a CDU tem um dia dedicado exclusivamente ao distrito de Lisboa, com um contacto de manhã com a população na Amadora e, da parte da tarde, duas sessões, uma sobre salários - na qual participará o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo - e outra sobre cultura.

O Livre dividirá o dia entre o distrito de Setúbal e de Lisboa. Três horas depois da cabeça de lista do PS, o “número um” do Livre, Francisco Paupério, vai fazer uma viagem de barco entre o Cais do Sodré e Cacilhas, passando a tarde em Sintra, com a visita ao restauro ecológico do Vale da Adraga e um convívio com membros do partido no Café Paranoia.

Por sua vez, o “número um” do PAN, Pedro Fidalgo Marques, começa a campanha com duas iniciativas ações decicadas ao ambiente no distrito de Lisboa: uma visita à ‘start-up’ tecnológica Wind Credible, na Amadora, e outra ao Instituto Zoófilo Quinta Carbona, no concelho de Oeiras.