"Derrotados das eleições estão concentrados em geringonçar", acusa Montenegro

O primeiro-ministro esteve esta segunda-feira na campanha da AD às europeias, com os olhos postos na Madeira e na Assembleia da República. Num comício em Évora, Luís Montenegro falou numa nova tendência na vida política do país que não consegue entender. “Enquanto nós vencermos eleições, nós vamos governar: nós os vencedores das eleições estamos concentrados em governar, os derrotados das eleições estão concentrados em 'geringonçar'”, refere o primeiro-ministro e líder do PSD. E Luís Montenegro insiste no novo verbo. “Enquanto os que ganharam estão a governar, como é suposto, os que perderam, em vez de se constituírem como oposição construtiva, estão apostados em 'geringonçar' uns com os outros. Às vezes, até com o próprio espelho: espelho, espelho meu, quem é capaz de 'geringonçar' melhor do que eu”, disse. O novo verbo é usado para São Bento, sem nunca falar no PS e no Chega, mas o líder do PSD está a pensar também na Madeira, nas regionais deste domingo em que o PSD venceu, mas já esta segunda-feira o PS e o JPP anunciaram um acordo para tentar governar. “Ainda ontem tivemos umas eleições onde o PSD voltou a ganhar, foi a quarta vitória que obtivemos em escassos meses e parece que quem ganhou foi quem perdeu. É uma coisa estranha”, desabafa Luís Montenegro.

O líder do PSD não percebe as críticas que acusam o Governo de estar a tomar muitas medidas e no comício em Évora anuncia que esta semana o executivo vai apresentar o programa de emergência para a saúde. Luís Montenegro garante que não é por causa das eleições europeias de 9 de junho. “Se alguém pensa que estamos tão dinâmicos porque há eleições dia 9, desenganem-se: dia 10, dia 11, estaremos com a mesma dinâmica, a mesma vontade de transformar”, assegurou o primeiro-ministro. “Não garanto nada”, diz Sebastião Bugalho O primeiro dia de campanha começou em Faro, passou por Beja, uma curta passagem em Moura, onde Sebastião Bugalho tem parte da família, e terminou em Évora. Montenegro juntou-se à arruada e reconheceu que é difícil vencer as próximas eleições, as quintas desde que chegou à liderança do partido. “O nosso desafio é difícil, porque nós vencemos quatro eleições seguidas e não é fácil vencer cinco, mas nós estamos a lutar por isso”, disse aos jornalistas quase a chegar à praça do Giraldo, em Évora.