Campanha da AD terá uma "forte participação" de Luís Montenegro

A campanha começa com as sondagens a mostrarem um empate entre o PS e AD, ou até uma ligeira vantagem para a candidata do partido socialista, isto quer dizer que são resultados muito parecidos com os das legislativas. Resta saber se Sebastião Bugalho, durante a campanha de rua ao longo das próximas duas semanas, vai conseguir ser um trunfo e dar uma vitória á Aliança Democrática.

O candidato que Luis Montenegro escolheu e que diz ser “ um jovem talentoso, um jovem que o País conhece , aqui e ali até polémico, que afronta, é disruptivo, estimula a confrontação com respeito democrático", vai agora percorrer o país na campanha oficial para as europeias que começa esta segunda-feira dia 27 e termina a 7 de junho.

Na passada sexta-feira no comício em Mafra, Sebastião Bugalho criticou os debates por “se falar de tudo, menos do que deviam ter falado”, querendo referir-se aos assuntos europeus, como a habitação que quer discutir no Parlamento Europeu. O cabeça de lista da AD acusou a esquerda de querer nacionalizar a campanha e não ter ideias para a Europa.

Ao longo da campanha ainda vai voltar à televisão para o debate com todos os partidos com assento parlamentar, já esta terça-feira, mas até aqui Sebastião Bugalho não tem tido “boas notas” na avaliação de vários comentadores.

Depois dos debates nas televisões, um cenário natural para o cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho entra esta segunda-feira na campanha oficial para as eleições europeias no Algarve, num encontro com pescadores.

De acordo com o diretor de campanha, o deputado Emídio Guerreiro, prevê-se uma “forte participação” do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de outros dirigentes da coligação.

No período oficial de campanha, apenas quatro distritos ficam de fora, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real e Portalegre, locais por onde a caravana da AD já passou na pré-campanha.

Desde que foi apresentada a lista de deputados, a caravana “Voz na Europa” já passou por 14 distritos e já esteve na região Autónoma dos Açores.

Segundo Emídio Guerreiro, a campanha vai ser feita essencialmente na rua nos contactos com a população, mas vai contar com sessões de esclarecimento. Esta campanha não vai contar com muitos almoços, ou jantares comício, mas vai ser intensa com várias ações de campanha ao longo do dia que podem atravessar 2 ou 3 distritos.

Tal como aconteceu na campanha para as eleições legislativas, a presença de Luis Montenegro e de outros dirigentes do PSD e CDS vai ser anunciada ao longo da campanha.

Esta manhã, a caravana começa em Olhão na Doca Pesca, vai ao mercado a Faro, segue depois para Moura e em Reguengos de Monsaraz visita a Herdade do Esporão. O dia termina em Évora com uma arruada na cidade e um comício ao final da tarde.

A caravana regressa à estrada na quarta-feira, depois do último debate na televisão, com início em setúbal, termina em Santarém, com uma visita à feira medieval de Torres Novas.

No único fim de semana no período oficial de campanha, Sebastião Bugalho estará nos distritos de Porto e Braga, no sábado, no domingo, o dia do voto antecipado, Sebastião Bugalho vai estar em Aveiro, onde vota o primeiro-ministro, e em Viseu.

A segunda semana de campanha vai centrar-se no litoral, mais populoso, nos distritos de Coimbra, Leiria Porto e Lisboa e um regresso a Braga.

A campanha termina na Madeira, mas na sexta-feira de manhã a caravana da AD viaja até à região autónoma da Madeira.