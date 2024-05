​“25 de Abril não começou em Bruxelas e o salário mínimo não foi criado por uma diretiva da UE”

Bem a propósito do tema, 50 anos da criação do salário mínimo nacional, a sessão organizada esta segunda-feira pela CDU teve lugar na Rua Voz do Operário, em Lisboa. No arranque da campanha para as eleições europeias de 9 de junho, o evento ficou marcado pelos testemunhos de trabalhadores, uns mais jovens do que outros, das mais variadas áreas.



Em comum tinham uma queixa: salários baixos que, relataram, mal permitem levar uma vida digna.

Foi o que relatou, por exemplo, Sandra Vilaverde, trabalhadora no Grupo Jerónimo Martins há 18 anos e que recebe pouco mais do que o salário mínimo. Depois Sara, uma jovem de 24 anos, garante não conseguir sair de casa dos pais, dados os preços da habitação em Lisboa.

Os testemunhos foram o mote para os discursos das figuras políticas presentes. João Oliveira, cabeça de lista da CDU às europeias, reafirmou que o aumento dos salários é essencial e o tema serviu para apontar baterias quer às políticas de direita dos Governos que têm liderado o país, quer à União Europeia.

“Têm empurrado o país para o caminho contrário, da desvalorização dos salários, do empobrecimento dos trabalhadores e do agravamento da divergência face aos salários dos países mais desenvolvidos dentro da União Europeia”, acusou.