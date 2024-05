PS Madeira acredita que pode governar, quer dialogar e apela ao "sentido de responsabilidade" dos partidos

O secretário-geral do PS Madeira, Paulo Cafôfo, quer “virar a página da região” e dialogar com partidos para afastar o PSD do poder no arquipélago.

Cafôfo lembra que “PS e JPP têm mais deputados” que o PSD, que teve “o pior resultado de sempre”.

“Pode haver acordo partidário para novo governo de estabilidade. Vou encetar contactos com todos os partidos que foram eleitos”, com exceção de “PSD e Chega”.

“Quero apelar aos outros partidos o seu sentido de responsabilidade”, até porque “o PSD não tem condições para formar governo estável”, reforça o líder socialista madeirense.

Os votos na Madeira já foram contados e o PSD tem 19 deputados, o PS 11, o JPP 9, o Chega 4, o CDS 2 e IL e PAN 1 cada.