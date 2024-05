Marcelo não se sente responsável por "nenhum pântano político"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que não se sente responsável por nenhum "pântano político" em Portugal.

O chefe de Estado respondia a uma pergunta dos jornalistas no final da Taça de Portugal em futebol, entre FC Porto e Sporting, que os dragões venceram por 2-1.

Sente-se responsável por nenhum pântano político? “Não. Nem no país, nem nos Açores onde como se verificou o Orçamento foi aprovado, nem na Madeira", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.



Sobre as eleições antecipadas deste domingo na Madeira, que apontam para uma vitória do PSD sem maioria absoluta, o Presidente da República diz que não se vai pronunciar e "é preciso esperar pelos resultados" e pela decisão do representante da República Portuguesa sobre o próximo governo regional.

[em atualização]