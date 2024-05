Estão abertas as inscrições para voto antecipado nas eleições europeias

As inscrições para o voto antecipado nas eleições europeias, que se realizam no próximo dia 9 de junho, abriram este domingo, 26 de maio.

Os eleitores que pretendam votar no próximo domingo, a 2 de junho, podem fazer a inscrição através do portal do Ministério da Administração Interna, em votoantecipado.pt, até 30 de maio.

O voto antecipado permite que todos os eleitores recenseados no território nacional possam votar em mobilidade, numa mesa de voto escolhida pelo eleitor.



Caso o eleitor não compareça para votar no dia 2 de junho, pode exercer o seu direito de voto no dia das eleições, a 9 de junho.