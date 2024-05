Eleições na Madeira: Nuno Melo critica Chega por pedir saída de Albuquerque

O presidente do CDS-PP elogiou este domingo o resultado do seu partido nas eleições regionais na Madeira, em que elegeu dois deputados, e criticou o Chega por pedir a saída de Miguel Albuquerque da liderança do Governo Regional.

"Eu acho absolutamente ridículo que algum líder de um partido tenha a pretensão de decidir das lideranças de outros partidos", declarou Nuno Melo à agência Lusa.

"Sabemos quem ganhou, sabemos quem perdeu, e o que é de facto muito inusitado é termos um partido com quatro deputados [o Chega] a pedir a cabeça do líder de um partido [PSD/Madeira] que obteve aqueles que teve [19 eleitos, através de eleições livres e diretas", acrescentou.

Nuno Melo considerou que nestas eleições o CDS-PP/Madeira conseguiu "um desempenho notável", realçando que assegurou um grupo parlamentar, e observou: "Para partido que diziam que desaparecia não está mal".