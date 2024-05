Marta Temido defende criação de "canais seguros de migração"

A cabeça de lista do PS às europeias defendeu este sábado, em Leiria, a criação de "canais seguros de migração" na Europa e pediu para que sejam dados mais recursos à Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

Marta Temido passeou pela Feira de Leiria, onde contactou com pessoas de diversas nacionalidades, que oferecem, no espaço, diferentes pratos típicos dos seus países, tendo inclusive recebido um pano africano.

Para a Europa, a candidata socialista prometeu levar "uma mensagem com uma dupla dimensão: solidariedade, humanismo e também realismo na abordagem dos fenómenos migratórios".

"Ninguém para a vontade das pessoas melhorarem a sua vida com muros ou com regras rígidas. Temos de ajudar a desenvolver países de origem e trânsito. Temos de criar canais seguros de migração, porque precisamos também, como no passado, quando fomos um país de emigração, agora somos um país de pessoas que nos procuram e temos de as integrar com condições", sublinhou Marta Temido.

Confrontada com a falta de resposta da AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo em Portugal, a ex-ministra da Saúde adiantou que se pode "começar por dar à AIMA compromisso e um acordo".

"Quanto tempo precisa a AIMA para regularizar a situação? Que meios adicionais precisa? E dar um pacto de quando é que isso está ultrapassado", acrescentou.

Com o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), a fazer de cicerone, e com o seu antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, na comitiva, houve cidadãos que não esqueceram os tempos da pandemia e agradeceram a Marta Temido o trabalho desenvolvido.

Antes de entrar na Feira de Leiria, a cabeça de lista do PS às europeias passou pela Porta 10 do Estádio de Leiria, onde a União de Leiria tem o seu museu e está patente a exposição "Os Campeões em Leiria"".

A Marta Temido foi entregue a Taça da Liga dos Campeões conquistada em Lisboa, em 2014, pelo Real Madrid. Um momento "simbólico", que a candidata considerou ser também "um momento de união".

"Para a semana, vamos para a rua e vamos precisar de muita energia para explicar aquele que é o nosso projeto. Temos muito empenho e muita vontade, mas estes dias de aquecimento também são importantes", apontou.

A "aquecer os motores" para a campanha oficial que arranca na segunda-feira, no distrito de Setúbal, Marta Temido passou antes pela Nazaré, no distrito de Leiria, onde esteve com surfistas que lhe explicaram as "técnicas de enfrentar o mar, surfar a onda" e "manter a calma perante ondas adversas".

Já na parte final da visita à Feira de Leiria, Marta Temido foi surpreendida pela socialista Ana Catarina Mendes, que, vinda de Aveiro, parou na cidade do Lis para se juntar à cabeça-de-lista do PS às europeias.

Uma visita inesperada que a antiga ministra da Saúde fez questão de referir ter adorado. "Fazer política é difícil. A única hipótese de estarmos mesmo ao serviço dos outros é estarmos ao serviço dos outros com pessoas de quem gostamos, em quem acreditamos e não termos qualquer dúvida sobre elas quando o mar se torna mais tormentoso", referiu à Lusa.

Este domingo, Marta Temido não estará em campanha, em respeito às eleições que decorrem no Arquipélago da Madeira.