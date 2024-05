Fake news sobre europeias? Há um número de WhatsApp para denunciá-las

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) tem um número de WhatsApp para os cidadãos denunciarem casos de "desinformação ou publicidade indevida" nesta rede durante a campanha eleitoral para as europeias de 9 de junho.

O número deste serviço é o 924.315.697 e, segundo o porta-voz da CNE, Fernando Anastácio, já foram recebidas algumas queixas que estão em análise.

Essas queixas "estão a ser triadas, são analisadas e depois verifica-se se há matéria para um trabalho mais profundo ou não" e "caso se justifique a própria MediaLab fazer um relatório específico", explicou Fernando Anastácio, citado pela Lusa.

Este trabalho de análise está previsto no acordo entre a CNE, o MediaLab, um instituto de estudo de ciências da comunicação integrado no ISCTE, com o objetivo de detetar e prevenir eventuais notícias falsas até ao dia das eleições.

Gustavo Cardoso, coordenador do MediaLab, destacou a importância, para os investigadores, destes dados do WhatsApp, "uma rede social diferente, fechada" porque "a informação é encriptada, é partilhada apenas entre as pessoas que a pretendem", e tem estado fora do alcance de quem estuda o fenómeno.

Na Índia e no Brasil, exemplificou, o WhatsApp "é um veículo grande de desinformação".