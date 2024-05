Cotrim de Figueiredo quer valorizar papel das cidades na Europa

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal ao Parlamento Europeu afirmou esta sexta-feira querer defender e valorizar o papel das cidades na Europa para que assumam uma posição "mais ativa e visionária na construção de soluções".

"Temos, na Iniciativa Liberal e no contexto das eleições europeias, muito interesse em valorizar o papel das cidades dentro daquilo que é uma política regional na União Europeia, a qual tem tardado a produzir efeitos", disse João Cotrim de Figueiredo no final de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.

No final do encontro, que decorreu nos Paços do Concelho do Porto, o liberal considerou ser preciso "fazer mais pelo desenvolvimento do projeto europeu à escala urbana".

Segundo o ex-presidente da IL, a cidade do Porto tem sido um exemplo no funcionamento e envolvimento nas políticas europeias mais destinadas às cidades.

Exemplo esse que deveria ser replicado por outros municípios portugueses e europeus, considerou.