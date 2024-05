Sem maioria: procuram-se soluções para desatar o nó político na Madeira

Os ponteiros do relógio apertam o calendário e os olhares viram-se para a máquina de calcular. As sondagens assim o exigem: ao que tudo aponta, nenhum partido vai conseguir maioria absoluta nas eleições regionais da Madeira.

24 é o número mágico, o número de deputados necessários para formar uma maioria no parlamento regional madeirense. Não sendo possível um partido conquistar esses lugares sozinho, é preciso somar com outras forças políticas.

Miguel Albuquerque, presidente do governo regional, procura vencer mais uma vez as eleições, mas também assume que uma maioria absoluta será difícil. Em entrevista à Renascença, o líder do PSD/Madeira admite acordos com o Chega e revela que já conversou com o partido de André Ventura sobre isso.

O PS insiste numa geringonça regional, como resposta para finalmente acabar com a hegemonia do PSD na Madeira. “Tenho experiência em geringonças”, piscou o olho Paulo Cafôfo referindo-se à sua experiência enquanto autarca no Funchal.