Ministra "leva muito a sério" reações dos médicos às reuniões negociais

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta sexta-feira que o Governo está disponível para ouvir os médicos, para "valorizar a reação" que tiveram na reunião negocial e "para a levar muito a sério".

"Estamos disponíveis para ouvir aquilo que os médicos hoje nos disseram, para valorizar a reação que os médicos hoje tiveram, para a levar muito a sério, porque levamos muito a sério estas negociações e a necessidade que temos que os nossos médicos, enfermeiros, farmacêuticos - e todos os outros, mas agora estamos a negociar com estes - queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", disse a ministra da Saúde à margem de uma visita ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, no final da tarde desta sexta-feira.

O Governo, representado pelo Ministério da Saúde e pela área da Administração Pública, está em negociações com os sindicatos dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que querem as carreiras revistas e melhorias salariais, tendo esta sexta-feira as estruturas representativas dos médicos recusado assinar o protocolo negocial, por não incluir todas as matérias que querem ver negociadas, nomeadamente a revisão da grelha salarial.

"Recomenda toda a prudência e toda a necessidade de diálogo que agora olhemos para aquilo que nos foi pedido e por essa razão mesmo nós vamos ter que obrigatoriamente olhar para aquilo que nos foi pedido e isso é a garantia que posso dar a todos os médicos", disse a ministra.