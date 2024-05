José Manuel Rodrigues. "O CDS não fará coligações com nenhum partido político, nem com o PSD"

O CDS garantiu, esta sexta-feira, que não vai fazer parte de uma solução à esquerda.

No último dia de campanha na Madeira e de visita ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, o líder dos centristas na Madeira, José Manuel Rodrigues, vincou a posição do partido no pós-eleições.

"O CDS não fará coligações de Governo com nenhum partido político, nem com o PSD", assegura.

"O CDS-PP, como partido responsável, está disposto a entendimentos no Parlamento para viabilizar um Governo, viabilizar um orçamento na base da discussão de medidas propostas pelo CDS, na economia, social ou na reforma do sistema político regional".

Questionado pela Renascença se poderia haver um entendimento com o Partido Socialista, José Manuel Rodrigues foi perentório. "O Partido socialista não é alternativa na Madeira e, portanto, desse ponto de vista, a questão nem se põe", admite.

Quanto ao que espera destas eleições, o líder do CDS Madeira admite que não será um bom resultado eleger apenas um deputado.

Este é o último dia de campanha na Madeira. As eleições estão marcadas para este domingo.